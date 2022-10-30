Haberler Yaşam Haberleri Hatay'da feci kaza: Talihsiz karı-koca hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 30.10.2022 22:11 Son Güncelleme: 30.10.2022 22:39

Hatay'da feci kaza: Talihsiz karı-koca hayatını kaybetti!

Hatay’da feci bir kaza meydana geldi. Tarlada işlerini bitirip, evlerine dönmekte olan Sabit ve Leyla Üzel çiftine Yeşilköy Mahallesi'nde A.B. yönetimindeki araç çarptı. Kazada, talihsiz karı-koca hayatını kaybetti.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Hatay’da feci kaza: Talihsiz karı-koca hayatını kaybetti!

Tarladaki işlerini bitirdikten sonra patpat denilen tarım aracı ile evlerine gitmek üzere yola çıkan Üzel çiftine Yeşilköy Mahallesi civarında A.B. yönetimindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile 55 yaşındaki Sabit Üzel ve 50 yaşındaki Leyla Üzel yola savruldu.

Kazayı gören vatandaşların haber verdiği 112 acil ekipleri, yaptıkları kontrolde Uzel çiftinin hayatların kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden Sabit Üzel ve Leyla Üzel'in cansız vücutları Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, çite çarparak ölümlerine neden olan A.B. Jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ayşegül Yıldız’dan şiddet açıklaması! Eski eşi İbrahim Tatlıses hakkında ilk kez konuştu!
Fahriye Evcen’in oğlu Karan herkesi korkuttu!
Ünlü oyuncu Pınar Deniz'in ablası 'Huri' çıktı! Pınar Deniz'in ablası Huri Deniz güzelliğiyle mest etti!
Çağla Şikel ve Emre Altuğ oğulları Kuzey'in doğum gününde bir araya geldi! İşte Çağla Şıkel’in oğluna yaptığı o sürpriz!
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Kadın askerlerin koğuş dansı tepki çekti
Stil yarışmasının sansasyonel ismiydi... İşte Benim Stilim ile ünlenen Ayşenur Balcı tam bir estetik harikası oldu!
SON DAKİKA: Togg fiyatı hakkında Başkan Erdoğan'dan açıklama! Togg satışları nasıl olacak, ne zaman başlayacak?
Bora Edin boşandı! Survivor Bora'nın 5 yıllık evliliği bitti!
Türkiye'nin füzelerini uçuracak! Batılı ülkelerde Türkiye'nin kapısını çaldı
Melike Şahin sevgilisiyle 5. yılını kutladı! "İkinci Hazar Ergüçlü vakası"
ARKADAŞINA GÖNDER
Hatay'da feci kaza: Talihsiz karı-koca hayatını kaybetti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA