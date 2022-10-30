Hatay’da feci kaza: Talihsiz karı-koca hayatını kaybetti!

Tarladaki işlerini bitirdikten sonra patpat denilen tarım aracı ile evlerine gitmek üzere yola çıkan Üzel çiftine Yeşilköy Mahallesi civarında A.B. yönetimindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile 55 yaşındaki Sabit Üzel ve 50 yaşındaki Leyla Üzel yola savruldu.

Kazayı gören vatandaşların haber verdiği 112 acil ekipleri, yaptıkları kontrolde Uzel çiftinin hayatların kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden Sabit Üzel ve Leyla Üzel'in cansız vücutları Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, çite çarparak ölümlerine neden olan A.B. Jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.