Otomobil TEM Otoyolundan caddeye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde sabah 06.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Sercan Kesim (29)'in kullandığı 41 AJF 464 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak TEM Otoyolu'ndan yaklaşık 4 metre aşağıda bulunan Varan Caddesi'ne uçtu. Kazada hurdaya dönen otomobilde ağır yaralanan sürüsü Sercan Kesim ile yanında bulunan 23 yaşındaki İrem Münhat bulundukları yerde sıkıştı. Kaza sonrasında otomobilde yangın çıkarken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ 1 YARALI

Kazayı gören vatandaşlar, İrem Münhat'ı sıkıştığı yerden çıkarttı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan İrem Münhat, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri çıkan küçük çaplı yangını kısa sürede söndürürken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Sercan Kesim'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kesim'in cenazesi itfaiye ekiplerinin uzun çalışması sonucu otomobilden çıkartıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sercan Kesim'in cenazesi morga kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.