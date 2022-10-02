Haberler Yaşam Haberleri Otomobil TEM Otoyolundan caddeye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 2.10.2022 16:39 Son Güncelleme: 2.10.2022 17:01

Otomobil TEM Otoyolundan caddeye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul Ümraniye'de seyir halindeyken TEM Otoyolu'ndan caddeye uçan otomobilde bulunan 29 yaşındaki Sercan Kesim hayatını kaybetti. Yanında bulunan bir kişi de yaralandı.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Otomobil TEM Otoyolundan caddeye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde sabah 06.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Sercan Kesim (29)'in kullandığı 41 AJF 464 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak TEM Otoyolu'ndan yaklaşık 4 metre aşağıda bulunan Varan Caddesi'ne uçtu. Kazada hurdaya dönen otomobilde ağır yaralanan sürüsü Sercan Kesim ile yanında bulunan 23 yaşındaki İrem Münhat bulundukları yerde sıkıştı. Kaza sonrasında otomobilde yangın çıkarken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ 1 YARALI

Kazayı gören vatandaşlar, İrem Münhat'ı sıkıştığı yerden çıkarttı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan İrem Münhat, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri çıkan küçük çaplı yangını kısa sürede söndürürken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Sercan Kesim'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kesim'in cenazesi itfaiye ekiplerinin uzun çalışması sonucu otomobilden çıkartıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sercan Kesim'in cenazesi morga kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başına talih kuşu kondu! Tarlasında petrol çıktı 925 milyon lira (50 milyon dolar) teklif edildi
Son dakika: İBB durdurmuştu bakanlık devraldı! Vizyon farkını gözler önüne seren proje
Son dakika: Teröristler Mersin'e “Paramotor” ile gelmiş! Hain saldırıdan yeni detaylar
SON DAKİKA: Son seçim anketi yayınlandı! İşte AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, HDP ve Zafer Partisi'nin oy oranı...
Faturalar yıldızlara ulaştı! Avrupa’da ekmek lüks oldu
KPSS ÖABT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika sürecek? ÖSYM 2022 KPSS ÖABT sınav süresi ve oturum bilgisi
Başkan Erdoğan son dakika açıkladı! TBMM'de yeni anayasa, asgari ücret zammı ve yeni ekonomi modeli...
Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, başvuru şartları nelerdir, ne kadar veriliyor? Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatar?
Benzin fiyatı güncel son durum | 2 Ekim 2022 Bugün LPG, Mazot, Motorin, Benzin fiyatı ne kadar oldu, benzine indirim gelecek mi, zam mı geldi?
TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ 2022: TOKİ sosyal konut kura çekimi ne zaman, ayın kaçında yapılacak? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ başvuru kura sonuçları ne zaman belli olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Otomobil TEM Otoyolundan caddeye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA