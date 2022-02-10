Otomobil, temizlik aracına ve İETT otobüsüne çarptı: 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde D-100 Karayolu Okmeydanı geçişi Bakırköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 ENC... plakalı otomobil yol kenarında temizlik çalışması yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait temizlik aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil ardından İETT otobüsüne çarptı. Kazada otomobilin sürücüsüyle İETT otobüsündeki 1 yolcu yaralandı.
TRAFİK OLUŞTU
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken kaza sebebiyle D-100 Karayolu Bakırköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.