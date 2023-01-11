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Giriş Tarihi: 11.1.2023 21:02

Otomobil ters yöne girince trenle çarpıştı; anne ve oğlu yaralandı

Zonguldak’ta ters yöne giren otomobil trenle çarpıştı. Otomobilde sıkışarak yaralanan Derya Okur ve oğlu N.K.O. (9) tedavi altına alındı.

DHA
Otomobil ters yöne girince trenle çarpıştı; anne ve oğlu yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Acılık Caddesi ile Bülent Ecevit Caddesi'ni bağlayan yoldaki hemzemin geçitte meydana geldi. Derya Okur yönetimindeki 34 FU 9375 plakalı otomobil, hemzemin geçide girip ters yönde ilerleyince E.Ö. idaresindeki yük treni ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil duvar ile tren arasında sıkıştı. Bir vagon da raydan çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü ile oğlu otomobilden çıkarılarak olay yerinde bulunan ambulanslara alındı. Sürücü ilk başta hastaneye gitmeyi reddetse de sağlık çalışanlarının ikna etmesiyle oğluyla birlikte hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tren kaza yerinden hareket ederek ayrılırken, otomobil çekici yardımıyla alındı.
Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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Otomobil ters yöne girince trenle çarpıştı; anne ve oğlu yaralandı
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