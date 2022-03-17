Otomobil tıra adeta ok gibi saplandı!

Kaza, önceki gün öğlen saat 15.00 sıralarında İzmir Çeşme Otoyolu, Güzelbahçe kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Çeşme istikametine giden balık restoran sahibi 46 yaşındaki Özcan Bakoğlu kullandığı otomobiliyle dikkatsizlik sonucu emniyet şeridinde duran tırı fark edemedi. Bakoğlu, Fuat Ö.'nün (40) arıza yapınca emniyet şeridine park ettiği çöp tırına arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil tırın dorsesine adeta ok gibi saplandı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurda yığınına dönüşürken, kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye AKS 110 ekipleri uzun uğraşlar sonucu otomobilde sıkışan sürücü Özcan Bakoğlu, sıkıştığı yerden çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede bir çocuk babası Bakoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza esnasında arıza yapan dorsenin altında tamir işlemi yapan Ali T. (57) ise yaralandı.

Ali T. ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Narlıdere'de balık restoranı işleten Bakoğlu'nun ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Bakoğlu'nun cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bakoğlu' nun cenazesi dün ( perşembe) Narlıdere Şehitlik Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.