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Giriş Tarihi: 1.7.2023

Otomobil TIR’a arkadan çarptı: 2 ölü, 3 ağır yaralı

Otomobil TIR’a arkadan çarptı: 2 ölü, 3 ağır yaralı
Erzincan'da Tevfik Arslan'ın kullandığı otomobil Sakaltutan mevkiinde önünde giden TIR'a çarptı. Hurdaya dönen araçta Ehas Arslan ve Latif Altıntaş ölürken, sürücü ile 2 kişi ağır yaralandı.
İzmir'in Menderes ilçesinde minibüsle otomobilin çarpıştı. Otomobildeki 3, minibüsteki 1 kişi öldü, 5'i ağır 21 kişi de yaralandı. Eskişehir'de Gökhan Demirkapı'nın (30) kullandığı motosiklet, sollamaya çalıştığı arkadaşı Ruşen Can'ın (30) motosikleti ile çarpıştı. Demirkapı ağır yaralanırken arkasında bulunan Ezgi Nehir Uçarlı (18) ise öldü.
Diyarbakır'da B. G.'nin kullandığı otomobil O.E.'nin kullandığı hafif ticari araca çarptı. Savrulan iki araç kaldırımda bulunan 2 kişiye çarpıp, alışveriş merkezine daldı. Yayalardan Aydın Gündoğar hayatını kaybederken 6 kişi yaralandı.
İstanbul'dan Giresun'a bayram ziyaretine giden Mustafa Bektemir'in (33) kullandığı kamyonetin lastiği Samsun'da patladı. Kontrolden çıkıp taklalar atan aracın sürücüsü, eşi, bir çocuğu ve yeğeni yaralı kurtulurken, çiftin 5 yaşındaki çocukları Mert Bekdemir öldü. Malatya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Bilal Habeşi Erdem (45) öldü, 3'ü çocuk 5 kişi de yaralandı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde aydınlatma direği ile başta bir otomobile çarpan otomobilin sürücüsü Hakan Köçeber (22) ile yanındaki Doğa Nur Kulakçı (22) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Tokat'ta bayram ziyaretinden dönenleri taşıyan otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Yücel Yılmaz (45) ile Hamdi Yıldız hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Sivas, Elazığ, Antalya'nın Aksu ve Manavgat ilçeleri, Balıkesir'in Dursunbey ilçesi, Hatay'ın Antakya ilçesi, Manisa'nın Şehzadeler ilçesi, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi, Uşak'ın Banaz ilçesi ve Yozgat'ın Saraykent ilçesindeki kazalarda 3'ü çocuk 10 kişi hayatını kaybetti.

Hasan ÇAKMAK-Hüseyin KAÇAR-Rıdvan UYSAL-Erdoğan ÖZTÜRK-İlhan DEMİRCİOĞLU / SABAH

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Otomobil TIR’a arkadan çarptı: 2 ölü, 3 ağır yaralı
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