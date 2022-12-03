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Giriş Tarihi: 3.12.2022 03:48

Otomobil tıra arkadan çarptı: 3'ü ağır 4 yaralı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde otomobil tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil tırın altına girdi. Kazada 3'ü ağır 4 kişi yaralandı

İHA
Otomobil tıra arkadan çarptı: 3’ü ağır 4 yaralı

Kaza, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi D100 Ankara istikameti İstasyon Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, otomobiliyle seyir halinde olan H.T., önünde seyir halinde olan Z.K. yönetimindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil tırın altına girdi.

Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışanları çıkarmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması neticesinde araçtan çıkarılan sürücü H.T., G.K., İ.Ş. ve ismi öğrenilemeyen bir kadın olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumu ağır olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Otomobil tıra arkadan çarptı: 3'ü ağır 4 yaralı
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