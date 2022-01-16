Otomobil TIR’a çarptı: 2 yaralı

GEBZE D-100 Karayolu'nda tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza, İstanbul istikameti üzerinde dün gece meydana geldi. F.K. idaresindeki otomobil, önünde seyir halinde olan E.G. yönetimindeki tıra çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü F.K. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Ş.V. yaralandı. Polis ekipleri D-100 Karayolu İstanbul istikametini kapatarak bölgede güvenlik önlemi aldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınan yaralılar, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.