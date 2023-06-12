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Giriş Tarihi: 12.6.2023 12:25 Son Güncelleme: 12.6.2023 12:27

Otomobil tıra çarptı; Polis memuru hayatını kaybetti

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu polis memuru yaşamını yitirdi.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Otomobil tıra çarptı; Polis memuru hayatını kaybetti

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde Selahattin Urhan (27) idaresindeki otomobil, Bala-Kaman kara yolu Aşağışeyh köyü mevkisinde M.Y'nin kullandığı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan otomobil sürücüsü Urhan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Urhan'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Urhan'ın, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığında polis memuru olduğu öğrenildi.

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Otomobil tıra çarptı; Polis memuru hayatını kaybetti
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