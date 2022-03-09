Otomobil tırın altına girdi: 1 yaralı

Muğla-Denizli Karayolu Kötekli kavşağında araç kullanıcı Safiye Köten, balya yüklü tırın altına kaldı. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan Saniye Köten, sağlık ekiplerince Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.
Muğla-Denizli Karayolu Kötekli kavşağında sabaha saatlerinde Safiye Köten hâkimiyetindeki araç, aynı istikamette giden balya yüklü tıra arkadan çarparak altına girdi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurda yığınına dönen araç içerisinde sıkışan Saniye Köten, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartıldı.
Yaralı kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Muğla Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.