Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, saat 16.15 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, iki kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Orhangazi'deki bir mermer fabrikasında çalışan Yunus Demircan (37), mesai bitiminde 34 NA 5720 plakalı otomobiliyle, mesai arkadaşı Harun Sabanlı (31) ile birlikte evlerine dönmek üzere yola çıktı.

İddialara göre, Orhangazi girişinde aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan Yunus Demircan'ın kullandığı otomobil, önce bariyerlere, ardından yolun diğer tarafında park halinde duran bir tıra çarptı.

Can pazarı yaşandı

Kaza sonrası olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Önce yolcu Harun Sabanlı araçtan çıkarıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirlendi.

Tır forklift ile kaldırıldı

Tırın altında sıkışan otomobili kurtarmak için yakındaki bir işletmeden getirilen iki forklift kullanıldı. Tır kaldırıldıktan sonra araçta sıkışan sürücü Yunus Demircan'ın de olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yakınları sinir krizi geçirdi

Acı haberi alarak olay yerine gelen ölenlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kaza nedeniyle Bursa- Yalova karayolu uzun süre tek şeritten trafiğe açılırken, cenazeler savcılık incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.