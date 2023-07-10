Otomobil, yakıt tankerine çarptı: 3 ölü

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Sakızgediği mevkiinde gece saatlerinde meydana gelen kazada Furkan Kılıç'ın (19) kullandığı otomobil, emniyet şeridinde park halinde duran E.Ö'nün kullandığı akaryakıt tankerine arkadan çarptı.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada otomobil sürücü Furkan Kılıç ile yanındaki Ö.K. (25) ve E.B. (19) hayatını kaybetti. Cenazeler Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaydan sonra tanker şoförü gözaltı alınırken kazaya ilgili soruşturma sürdürülüyor.