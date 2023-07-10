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Giriş Tarihi: 10.7.2023 11:02 Son Güncelleme: 10.7.2023 11:36

Otomobil, yakıt tankerine çarptı: 3 ölü

Osmaniye'de emniyet şeridinde duran yakıt tankerine arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi, hayatını kaybetti.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Otomobil, yakıt tankerine çarptı: 3 ölü

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Sakızgediği mevkiinde gece saatlerinde meydana gelen kazada Furkan Kılıç'ın (19) kullandığı otomobil, emniyet şeridinde park halinde duran E.Ö'nün kullandığı akaryakıt tankerine arkadan çarptı.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada otomobil sürücü Furkan Kılıç ile yanındaki Ö.K. (25) ve E.B. (19) hayatını kaybetti. Cenazeler Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaydan sonra tanker şoförü gözaltı alınırken kazaya ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Otomobil, yakıt tankerine çarptı: 3 ölü
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