Otomobil yayalara çarptı; Anneanne öldü, kızı ve torunu yaralı

Aksaray-Konya karayolu Sultanhanı ilçesinde meydana gelen kazada, Hasan Çiçek (27) idaresindeki otomobil, yakınlarının düğününden çıkarak yolun karşısına geçmeye çalışan anne Elmas Arslanhan ile kızı Çiğdem ile torunu Adeviye Arslanhan'a çarptı.

Kazada yaralanan anneanne, kızı ve torunu ile otomobil sürücüsünün babası Mehmet Çiçek yaralandı. Hastaney kaldırılan yaralılardan Elmas Arslanhan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazadan yara almayan sürücü Hasan Çiçek ise gözaltına alındı.