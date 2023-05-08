Haberler Yaşam Haberleri Otomobil yayalara çarptı; Anneanne öldü, kızı ve torunu yaralı
Giriş Tarihi: 8.5.2023 11:01 Son Güncelleme: 8.5.2023 11:12

Otomobil yayalara çarptı; Anneanne öldü, kızı ve torunu yaralı

Aksaray'da katıldıkları düğün dönüşü yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı anneanne Elmas Arslanhan (54) öldü, kızı Çiğdem (34), torunu Adeviye Arslanhan (6) ile otomobildeki Mehmet Çiçek (60) yaralandı.

İLKER BAŞ İLKER BAŞ
Otomobil yayalara çarptı; Anneanne öldü, kızı ve torunu yaralı

Aksaray-Konya karayolu Sultanhanı ilçesinde meydana gelen kazada, Hasan Çiçek (27) idaresindeki otomobil, yakınlarının düğününden çıkarak yolun karşısına geçmeye çalışan anne Elmas Arslanhan ile kızı Çiğdem ile torunu Adeviye Arslanhan'a çarptı.

Kazada yaralanan anneanne, kızı ve torunu ile otomobil sürücüsünün babası Mehmet Çiçek yaralandı. Hastaney kaldırılan yaralılardan Elmas Arslanhan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazadan yara almayan sürücü Hasan Çiçek ise gözaltına alındı.

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Otomobil yayalara çarptı; Anneanne öldü, kızı ve torunu yaralı
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