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Giriş Tarihi: 7.6.2022 03:23

Otomobil yola çıkan köpeğe çarptı: 5 yaralı

İHA
Otomobil yola çıkan köpeğe çarptı: 5 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde yola çıkan köpeğe çarpan otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Recai Çakmak idaresindeki otomobil yola çıkan köpeğe çarptı. Köpeğe çarpan otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarparak durdu.

Kazada otomobil sürücüsü Recai Çakmak ve otomobilde yolcu olarak bulunan Meryem (34), Fatma(19), Ayşe (34) ve Aleyna Çakmak (20) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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Otomobil yola çıkan köpeğe çarptı: 5 yaralı
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