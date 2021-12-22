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Giriş Tarihi: 22.12.2021 13:26 Son Güncelleme: 22.12.2021 13:28

Otomobil yolcu otobüsüne arkadan çarptı: 1 ölü 2 yaralı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Otomobil yolcu otobüsüne arkadan çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Kırıkkale'de otomobilin yolcu otobüsüne çarpması sonucu otomobil sürücüsü öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de meydana gelen kazada Haydar Varlıoğlu (59) idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolunan 34. kilometresinde emniyet şeridinde duran Osman Sinan'ın kullandığı yolcu otobüsüne çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta sıkışan otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada, otomobilde bulunan Emine (61) ve Meryem Varlıoğlu (24) da yaralandı. Ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Meryem Varlıoğlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Varlıoğlu'nun cenazesi de Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

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Otomobil yolcu otobüsüne arkadan çarptı: 1 ölü 2 yaralı
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