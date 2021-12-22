Otomobil yolcu otobüsüne arkadan çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Kırıkkale'de meydana gelen kazada Haydar Varlıoğlu (59) idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolunan 34. kilometresinde emniyet şeridinde duran Osman Sinan'ın kullandığı yolcu otobüsüne çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta sıkışan otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada, otomobilde bulunan Emine (61) ve Meryem Varlıoğlu (24) da yaralandı. Ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Meryem Varlıoğlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Varlıoğlu'nun cenazesi de Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.