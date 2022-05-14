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Giriş Tarihi: 14.5.2022 16:44

Otomobil yolcu otobüsüne çarptı: Anne öldü, baba ve oğlu ağır yaralı

İHA
Otomobil yolcu otobüsüne çarptı: Anne öldü, baba ve oğlu ağır yaralı

Tuzla’da Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil, şoför değişimi için emniyet şeridinde duran yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada, demir yığınına dönen otomobilde sıkışan kadın hayatını kaybederken, ağır yaralanan baba ve oğlu ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Tuzla Kuzey Marmara Otoyolu Tepeören mevkiinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan İstanbul'a seyir halinde olan 34 CYM 722 plakalı yolcu otobüsü şoför değişimi için emniyet şeridinde beklediği sırada 34 HH 8266 plakalı otomobil, yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, demir yığınına dönen otomobilin yolcu koltuğunda bulunan Kader Kandemir isimli kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü Hasan Kandemir ve oğlu Hüseyin Kandemir ağır yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, yolcu otobüsünde bulunan yolcular ise başka bir otobüse bindirildi.

"ÇOK SÜRATLİYDİ"

Otobüsteki yolculardan Yusuf Apay, "Şoförler arabadan indiler. 2-3 dakika geçti, arkadan çok şiddetli bir ses geldi. Şoför arkadaş herhalde uyudu. Fren izi yok. Muavin ile şoförler inmişlerdi. Arkadan çarptı. Araçta 3 kişi vardı. Kadını hala çıkarmaya çalışıyorlar" dedi.
Otomobilin çarptığı otobüsün şoförü Ali Altun ise, "Arkamdan geldi. Uyumuş galiba. Ben öyle tahmin ediyorum. Fren izi yok. Yolcularda bir şey yok. Arkadaki arabada var. Biz şoför değiştirmek için durduk. Araba çok süratliydi. Ben aşağı indim tam binecektim arkadan vurdu. 3 kişilerdi" diye konuştu.
Kaza yeri dron ile görüntülendi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Otomobil yolcu otobüsüne çarptı: Anne öldü, baba ve oğlu ağır yaralı
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