Haberler Yaşam Haberleri Otomobil yolun karşısına geçmek isteyen yayalara çarptı: 1 ölü
Giriş Tarihi: 2.1.2023 20:59 Son Güncelleme: 2.1.2023 21:12

Otomobil yolun karşısına geçmek isteyen yayalara çarptı: 1 ölü

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 2 kadından biri öldü, biri ağır yaralandı.

AA
Otomobil yolun karşısına geçmek isteyen yayalara çarptı: 1 ölü

Girne Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Nazife İlhan ile ismi henüz belirlemeyen bir kadına, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpma sonucu kadınlar yola savruldu.

KADINLARA FARKLI BİR ARAÇ DAHA ÇARPTI

Aynı yönde seyreden N.İ. yönetimindeki otomobil de kadınlara çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Kazada, İlhan olay yerinde hayatını kaybetti, diğer kadın ise yaralandı. Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sürücüler polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Otomobil yolun karşısına geçmek isteyen yayalara çarptı: 1 ölü
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