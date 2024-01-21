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Giriş Tarihi: 21.1.2024

Otomobil yürüyen merdivene daldı: 2 yaralı

Otomobil yürüyen merdivene daldı: 2 yaralı
Şişli'deki bir alışveriş merkezinin (AVM) otoparkında bir aracın kontrolden çıkıp giriş kapısını aşarak yürüyen merdivenlerde askıda kalması sonucu 2 kişi yaralandı. Esentepe Mahallesi'ndeki AVM'nin otoparkında aracıyla manevra yapan sürücü İ.G., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Alışveriş merkezinin giriş kapısını kırarak içeriye giren otomobil, yürüyen merdivenlerin üzerinde askıda kaldı. Kazada, merdiven kısmında bulunan S.Ö. (46) ile 8 yaşındaki oğlu K.Ö. yaralandı. İhbar üzerine alışveriş merkezine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan K.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Sürücü İ.G. gözaltına alındı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Otomobil yürüyen merdivene daldı: 2 yaralı
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