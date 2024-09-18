Mersin'de ağabey ile kardeşe silahlı saldırı: 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı!

Mersin'in Toroslar ilçesi Sağlık Mahallesi 86005 sokak üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, otomobil seyir halindeyken henüz kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda sürücü 38 yaşındaki Ahmet Öncel olay yerinde can verirken, yanında bulunan abisi Talat Öncel ağır yaralandı.

Talat Öncel ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayla ilgili polis, çalışma başlatırken, olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu, araçtan ise bir silah çıktı. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin, internet kafe işletmecisi olan Ahmet Öncel ile daha önceden yine bir cinayet meselesinden husumetli olduğu iddia edildi.

ÖLEN AHMET ÖNCEL