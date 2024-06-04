Otomobilde bırakılan çocuk havasızlıktan öldü

Bursa'nınİnegöl ilçesinde müteahhit Mehmet G. (47), 4 yaşındaki oğlu Ali Furkan'ı da alıp otomobille yapımı devam eden site inşaatını incelemeye gitti. Mehmet G. iddiaya göre otomobilde oturmak isteyen oğlu Ali Furkan'ı araçta bırakıp şantiye alanında incelemede bulundu. Bir süre sonra geri dönen Mehmet G., otomobilin kapısını açtığında Ali Furkan'ı hareketsiz yatarken buldu. Oğlunu bir türlü uyandıramayan Mehmet G., panikle hemen yakındaki bir özel hastaneye götürdü. Ancak solunumu olmadığı belirlenen Ali Furkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Kentte dün hava sıcaklığının 36 dereceye kadar çıktığı, araç içinde ise 50 dereceyi geçtiği kaydedildi.