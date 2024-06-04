Otomobilde bırakılan çocuk hayatını kaybetti

İnegöl ilçesinde yaşayan ve müteahhitlik yapan 47 yaşındaki Mehmet G, 4 yaşındaki oğlu Ali Furkan'ı alarak, yaptırdığı inşaata gitti. Burada oğlunu otomobilde bırakan baba, bir süre inşaatta incelemelerde bulundu. Hava sıcaklığının 34 dereceleri aştığı saatlerde otomobilde kalan Ali Furkan, araç içinde nefessiz kaldı. Baba Mehmet G, inşaattan çıkıp otomobiline geldiğinde oğlunu araçta hareketsiz halde buldu. İlk anda uyuduğunu düşündüğü oğlunu uyandırmaya çalışan baba, uyanmayınca küçük çocuğu hemen hastaneye yetiştirdi.

ARAÇTA SICAKLIK 50 DERECEYİ BULDU

Nefes almayan talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ali Furkan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Hava sıcaklığının 34 dereceleri bulduğu saatlerde araç içinde ise sıcaklığın 50 dereceyi aştığı kaydedildi. Polis, yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı