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Giriş Tarihi: 19.4.2023

Otomobilde birbirlerine kurşun yağdırdılar 2 ölü 2 yaralı

İstanbul’da seyir halindeki otomobilde bulunan 3 kişi, aralarında tartışma çıkınca birbirlerine kurşun yağdırdı. Araçtaki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. 1 kişi de seken kurşunla yaralandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Otomobilde birbirlerine kurşun yağdırdılar 2 ölü 2 yaralı
İstanbul'un Kartal ilçesinde önceki gün akşam saatlerinde seyir halindeki bir otomobilde tartışmaya başlayan 3 kişi birbirine ateş açtı. Otomobil, bir aydınlatma direğine çarparak durdu. Araçta bulunan Mehmet Dursun, Ümit Mert ve ismi öğrenilemeyen bir kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay sırasında sokaktaki bir tatlıcıda bulunan Özbekistan uyruklu Hurshida Igamberdıeva da (28) yaralandı.



Mehmet Dursun olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılar hastaneye sevk edildi. İsmi öğrenilemeyen şahıs da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Mert ile Igamberdıeva'nın tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mehmet Dursun'un poliste 28, Ümit Mert'in ise 4 adet suç kaydının olduğu öğrenildi.

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Otomobilde birbirlerine kurşun yağdırdılar 2 ölü 2 yaralı
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