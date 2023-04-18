Otomobilde birbirlerine kurşun yağdırdılar 2 ölü 2 yaralı

İstanbul'un Kartal ilçesinde önceki gün akşam saatlerinde seyir halindeki bir otomobilde tartışmaya başlayan 3 kişi birbirine ateş açtı. Otomobil, bir aydınlatma direğine çarparak durdu. Araçta bulunan Mehmet Dursun, Ümit Mert ve ismi öğrenilemeyen bir kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay sırasında sokaktaki bir tatlıcıda bulunan Özbekistan uyruklu Hurshida Igamberdıeva da (28) yaralandı.Mehmet Dursun olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılar hastaneye sevk edildi. İsmi öğrenilemeyen şahıs da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Mert ile Igamberdıeva'nın tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mehmet Dursun'un poliste 28, Ümit Mert'in ise 4 adet suç kaydının olduğu öğrenildi.