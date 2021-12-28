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Giriş Tarihi: 28.12.2021 20:03 Son Güncelleme: 28.12.2021 20:04

Otomobilde kavga cinayetle son buldu

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Otomobilde kavga cinayetle son buldu

Kayseri'de otomobilde tartışan Ercan Kimsesiz (26) ile Suriye uyruklu E.C arasında çıkan kavga cinayetle son buldu. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Ercan Kimsesiz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Merkez Melikgazi İlçesi Selçuklu Mahallesi Ahmet Baldöktü Caddesi üzerinde seyreden otomobilde Ercan Kimsesiz ile yolcu koltuğunda oturan E.C arasında sebebi belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda E.C, yanında bulunan bıçakla Ercan Kimsesiz'i yaraladıktan sonra kaçarak kayıplara karıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ne kaldırılan Ercan kimsesiz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, cinayet zanlısı E.C'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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Otomobilde kavga cinayetle son buldu
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