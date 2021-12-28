Otomobilde kavga cinayetle son buldu

Merkez Melikgazi İlçesi Selçuklu Mahallesi Ahmet Baldöktü Caddesi üzerinde seyreden otomobilde Ercan Kimsesiz ile yolcu koltuğunda oturan E.C arasında sebebi belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda E.C, yanında bulunan bıçakla Ercan Kimsesiz'i yaraladıktan sonra kaçarak kayıplara karıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ne kaldırılan Ercan kimsesiz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, cinayet zanlısı E.C'yi yakalamak için çalışma başlattı.