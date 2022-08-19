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Giriş Tarihi: 19.8.2022 16:28

Otomobilde kilitli kaldı, havasız ortamda sigara içerek yardım bekledi

İstanbul Şişli'de arkadaşının kapısını kilitleyip gittiği otomobilde kalan Okan Baştuğ, itfaiye ekipleri camı kırarak kurtardı. Kilitli ve havasız ortada kalmasına rağmen Okan Baştuğ'un otomobil içinde sigara içmesi şaşkınlık yarattı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Otomobilde kilitli kaldı, havasız ortamda sigara içerek yardım bekledi

Şişli Yayla Mahallesi Cin Deresi Caddesi'ndeki bir sitenin önünde saat 12:00 sıralarında park halindeki otomobilin içinde bir kişinin kilitli kaldığı fark edildi. Havasız kalan ve terleyen Okan Baştuğ' kilitli kaldığı otomobilin camından dışarıdaki vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşlar tarafından kurtarılmaya çalışılan Okan Baştuğ kapının kilitli olmasından dolayı kurtarılamadı.

Otomobilin kapısı bir türlü açılamayınca, mahalle sakinleri itfaiye ekibine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi zor anlar yaşayan Baştuğ'un içinde bulunduğu otomobilin camını kırdı. Camın kırıldığı anlarda Okan Baştuğ'un otomobil içinde sigara içtiğini gören itfaiye ekipleri şaşkına döndü. Kırılan camdan dışarı çıkan Okan Baştuğ olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirildi. Baştuğ, polise verdiği ifadesinde İzmir'den arkadaşının yanına geldiğini, arkadaşıyla akşam otomobilde oturup sohbet ettiklerini, daha sonra arkadaşının onu otomobilde kilitleyip gittikten sonra uyuduğunu söyledi.

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Otomobilde kilitli kaldı, havasız ortamda sigara içerek yardım bekledi
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