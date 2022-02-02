Haberler Yaşam Haberleri Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan Yasin kurtarılamadı
Giriş Tarihi: 2.2.2022 16:04 Son Güncelleme: 2.2.2022 16:05

Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan Yasin kurtarılamadı

DHA
Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan Yasin kurtarılamadı

Samsun'da, otomobiliyle kırmızı ışıkta beklerken 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan Yasin Yıldırım (26), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında, Atakum ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, AFAD kavşağında otomobiliyle kırmızı ışıkta bekleyen Yasin Yıldırım, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından araçtan indirilmek istendi. Bu sırada şüpheliler, Yıldırım'a pompalı tüfek ve tabanca ile ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle ağır yaralanan Yıldırım, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yıldırım, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin belirlenip, yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kentsel dönüşüm için son dakika kredi kararı: Başkan Erdoğan imzaladı
Son dakika haberi - Çinli iş adamına akılalmaz tuzak: Eşi 'kocamı soyuyorlar' diyerek isyan etti
Son dakika haberi | Ticaret Bakanlığı harekete geçti: İndirim kampanyalarında büyük değişim
Son dakika - Kılıçdaroğlu yine duvara tosladı! 'İhale' iftirası gözler önüne serildi: İşte 7 yalan 7 gerçek
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İBB'ye sert tepki: Yaptığımız tünelleri kapatıyorlar
Milli Savunma Bakanı Akar: Kış Kartalı Harekatı ile teröristlerin inleri başlarına yıkıldı
Ahmet Necdet Sezer Jurassic Park’ta ortaya çıktı
Son dakika haberi: Edirne'de facia! Yunanistan'ın geri ittiği 12 göçmen donarak öldü
Son dakika haberi: Büyükçekmece'de gizemli kazı! Helikopterli aramaların sebebi ortaya çıktı
Faturayı kim ödedi?
ARKADAŞINA GÖNDER
Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan Yasin kurtarılamadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA