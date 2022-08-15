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Giriş Tarihi: 15.8.2022 22:36

Otomobilde unutulan 3 yaşındaki Suriyeli bebek, yaşamını yitirdi

Adana'da Suriye uyruklu bir aile, 3 yaşındaki bebeklerini arabanın içinde unuttu. Bir süre sonra çocuklarının evde olmadığı fark eden anne-baba, aracın başına geldiğinde minik çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı.

DHA
Otomobilde unutulan 3 yaşındaki Suriyeli bebek, yaşamını yitirdi

Olay, saat 17.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi'nde meydana geldi. Malahafjı ailesi, alışveriş dönüşü otomobillerini evlerinin yakınındaki araziye park etti. Otomobilin arka koltuğunda uyuya kalan oğulları Badr Aldın'ı araçta unutan anne- baba, bir süre çocuklarının evde olmadığını fark etti.

ACI MANZARAYLA KARŞILAŞTILAR

Badr Aldın'ı otomobilde unuttuklarını anlayan anne- baba, aracın başına geldiğinde acı manzara ile karşılaştı. Oğullarının otomobilde hareketsiz yattığını gören Malahafjı çifti, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

35 DERECE SICAKTA HAVASIZ KALARAK HAYATINI KAYBETTİ

Hava sıcaklığının yaklaşık 35 derecede seyrettiği saatlerde uzun süre otomobilde havasız kalan Badr Aldın'ın, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı çalışmanın ardından küçük Badr Aldın'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İsimleri öğrenilemeyen anne- baba polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Otomobilde unutulan 3 yaşındaki Suriyeli bebek, yaşamını yitirdi
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