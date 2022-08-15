Otomobilde unutulan çocuk hayatını kaybetti

ADANA'DA ailesinin otomobilde unuttuğu 3 yaşındaki çocuk havasızlıktan hayatını kaybetti. Olay, dün saat 17.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Suriye uyruklu Malahafjı ailesi, alışveriş dönüşü otomobillerini evlerinin yakınındaki araziye park etti. Otomobilin arka koltuğunda uyuya kalan oğulları Badr Aldın'ı araçta unutan anne- baba, bir süre sonra durumu farkedip döndüklerinde ise oğullarının cansız bedeniyle karşılaştı. Talihsiz çocuğun hava sıcaklığının yaklaşık 35 derecede seyrettiği saatlerde uzun süre otomobilde havasız kaldığı için hayatını kaybettiği belirtildi. Anne-babası polis tarafından gözaltına alınan Badr Aldın'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.