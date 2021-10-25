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Giriş Tarihi: 25.10.2021 23:36

Otomobilde uyuşturucu madde taşıyan 2 şüpheli gözaltına alındı

AA
Otomobilde uyuşturucu madde taşıyan 2 şüpheli gözaltına alındı

Manisa'da, otomobille uyuşturucu madde taşıyan iki şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Denizli-Alaşehir yolunda bir otomobille uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yolda uygulama yapan ekipler, aracı Alaşehir Ticaret Borsası kavşağında durdurdu.

Sürücü K.Ç. (25), gazeteci olduğunu, araçta arama yapılamayacağını belirterek, Türkiye Polis Gazetesi adına düzenlenmiş personel ve araç tanıtım kartını ekiplere gösterdi.

SENTETİK UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Otomobilde yapılan aramada 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Sürücü K.Ç. ile yanındaki C.S. (34) gözaltına alındı.

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Otomobilde uyuşturucu madde taşıyan 2 şüpheli gözaltına alındı
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