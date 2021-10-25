Otomobilde uyuşturucu madde taşıyan 2 şüpheli gözaltına alındı

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Denizli-Alaşehir yolunda bir otomobille uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Yolda uygulama yapan ekipler, aracı Alaşehir Ticaret Borsası kavşağında durdurdu.
Sürücü K.Ç. (25), gazeteci olduğunu, araçta arama yapılamayacağını belirterek, Türkiye Polis Gazetesi adına düzenlenmiş personel ve araç tanıtım kartını ekiplere gösterdi.
SENTETİK UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Otomobilde yapılan aramada 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Sürücü K.Ç. ile yanındaki C.S. (34) gözaltına alındı.