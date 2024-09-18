Otomobildeki kardeşlere silahlı saldırı

Mersin'in Toroslar ilçesi Sağlık Mahallesi 86005 Sokak üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre 33 ADD 561 plakalı otomobil seyir halindeyken henüz kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla ateş açıldı. Saldırıda sürücü 38 yaşındaki Ahmet Öncel olay yerinde can verirken, yanında bulunan ağabeyi Talat Öncel ağır yaralandı. Talat Öncel ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayla ilgili polis, çalışma başlatırken, olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu, araçtan ise bir silah çıktı.