Haberler Yaşam Haberleri Otomobildeki valizlerden 20 kilo esrar çıktı
Giriş Tarihi: 11.7.2023 10:45 Son Güncelleme: 11.7.2023 10:46

Otomobildeki valizlerden 20 kilo esrar çıktı

Adana'da polisin takibi ile durdurulan otomobilde yapılan aramada, bagajdaki valizlerde 20 kilo 684 gram esrar ele geçirildi.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Otomobildeki valizlerden 20 kilo esrar çıktı

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi sonrası harekete geçti. Takibe alınan otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, valizlerin içlerine konmuş 20 kilo 684 gram esrar ele geçirildi. Sürücü İ.G. (32) ile kız arkadaşı S.A. (22) gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında susma haklarını kullandı. Şüphelilerden İ.G. tutuklandı, S.A. da adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

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Otomobildeki valizlerden 20 kilo esrar çıktı
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