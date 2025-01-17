Otomobilden atlayan kadın öldü

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, seyir halinde iken sürücü ile tartışıp otomobilden atlayan kadın, arkadan gelen başka bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Çankaya Dumlupınar Bulvarı'nda dün saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda, İpek Ozan (27), erkek arkadaşı olduğu belirtilen Ö.Ö.'nün (29) kullandığı otomobilden yola düştü. Ozan'a, arkadan gelen Ü.U. yönetimindeki otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Ozan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Araç sürücüleri gözaltına alındı.

Ozan'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Genç kadın için Karşıyaka Mezarlığı içerisindeki Ahmet Efendi Camii'nde düzenlenen cenaze törenine annesi Zuhal ve babası Cumhur Ozan ile yakınları ve arkadaşları katıldı. Kızının tabutuna sarılan Zuhal Ozan, "Ben burada dururken niye o gidiyor? Ben nasıl toprağa vereceğim onu?" diyerek gözyaşı döktü. Emniyette ifadesine başvurulan Ö.Ö., Ozan'ın otomobil hareket halindeyken bir anda el frenini çekerek inmeye çalıştığını, yavaşlayarak aracı sağa çekmek istediği sırada da kendini yola attığını ileri sürdü.