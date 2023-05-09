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Giriş Tarihi: 9.5.2023 10:03 Son Güncelleme: 9.5.2023 10:07

Otomobile bıraktığı 1,5 milyon lirayı çaldılar

Adana’da iş makine alıp satım yapan bir kişinin otomobilinin camını kıran şüpheli veya şüpheliler içinde 1 milyon 554 bin lira olan çantayı alıp kayıplara karıştı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Otomobile bıraktığı 1,5 milyon lirayı çaldılar

Adana'da iş makinesi alıp satım yapan Çetin Mehmetcan Demirdelen'in otomobilinin camını kıran hırsız veya hırsızlar içinde 1 milyon 554 bin lira olan çantayı alıp kayıplara karıştı. Polis, söz konusu olayı gerçekleştiren zanlıları yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

BANKADAN PARA ÇEKTİ

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre; iş makinesi alıp satımı yapan Çetin Mehmetcan Demirdelen bankaya gelerek 1 milyon 554 bin lira para çekti. Demirdelen, çantaya koyduğu parayı da otomobiline bırakıp arkadaşlarıyla gezmeye çıktı. Bir süre sonra geri gelen Demirdelen, otomobilinin camının kırık olduğunu görüp aracını kontrol etti.

POLİS ARAŞTIRIYOR

Otomobil içinde bulunan çantanın olmadığını fark eden Demirdelen, hemen polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler otomobilde parmak için çalışması yaptı. Demirdelen ise 1 milyon 554 bin lirasının çalınmasının şokuyla olup biteni izledi. Polis şüpheli veya şüphelileri tespit edip yakalamak için soruşturmayı sürdürüyor.

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Otomobile bıraktığı 1,5 milyon lirayı çaldılar
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