Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, otomobil Millet Caddesi istikametine dönmek için köprü üstüne doğru hareket ettiği sırada, aynı yönde ilerleyen Ali Kaan Ünal yönetimindeki motosiklet otomobile sol ön kapı tarafından çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü ağır yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü Ali Kaan Ünal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü E.B. Emniyette göz altında bunuyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.