Otomobil hırsızı savunmasıyla pes dedirtti: Olayı nasıl gerçekleştirdiğimi ben de bilmiyorum

Adana'da 33 yaşındaki Yalçın A.'nın 'pişmaniye' sattığı aracı, evinin önünde park halindeyken çalındı. Polis, 'PTS' üzerinden iz sürüp, hırsızı çaldığı araçla bir akaryakıt istasyonunda benzin alırken, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsünden eşkal ve kimliğini belirledi. Evine düzenlenen baskında çaldığı arabayla yakalanan, 36 yaşındaki Ömer Ö., "Arabayı bilinçsizce çaldım. Olayı nasıl gerçekleştirdiğimi bilmiyorum" dedi. Hakim karşına çıkan Ömer Ö., tutuklanarak cezaevine konulurken Yalçın A.'nın aracı kendisine teslim edildi.
'PİŞMANİYE ARACI' ÇALINDI
Olay, 9 Mayıs'ta merkez ilçe Sarıçam'a bağlı Gültepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; kendisine ait otomobiliyle pişmaniye satarak geçimini sağlayan Yalçın A., evinin önüne park ettiği aracını, sabah uyandığında yerinde bulamayınca polisi arayıp yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüleri mercek altına aldı.
ÇALDIĞI ARACA YAKIT ALDI
'Plaka Takip Sistemi'nde de (PTS) araba için 'çalıntı' bildirimi yapıldı. Yapılan incelemede de; aracın çalındıktan sonra akaryakıt istasyonundan benzin alındığı tespit edildi. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde başında takke, yüzünde gözlük olan bir kişiyle yanında bir kadın ve küçük bir kız çocuğu görülen şahsın, hırsızlık ve kasten yaralama olmak üzere 12 ayrı suçtan sabıkası olan Ömer Ö. olduğu belirlendi.
"NASIL YAPTIĞIMI BİLMİYORUM"
Olayın yaşandığı Gültepe Mahallesi'ndeki evinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, "Gece yarısı sokakta yürürken otomobili gördüm. Duvardan atlayıp, bilinçsizce aracı çaldım. Kapıları açıktı, ben de düz kontak yapıp çalıştırdım. Yakıtı yoktu, ben de benzin aldım, bir süre gezdikten sonra da eve döndüm. Otomobil içindeki ses sistemini de bilinçsizce söktüm. Olayı nasıl gerçekleştirdiğimi ben de bilmiyorum" dedi.
Adliyeye sevk edilen Ömer Ö., tutuklanırken müzik ve ses sistemleri sökülen otomobil de Yalçın A.'ya teslim edildi.