Otomobil hırsızı savunmasıyla pes dedirtti: Olayı nasıl gerçekleştirdiğimi ben de bilmiyorum

ÇALDIĞI ARACA YAKIT ALDI

'Plaka Takip Sistemi'nde de (PTS) araba için 'çalıntı' bildirimi yapıldı. Yapılan incelemede de; aracın çalındıktan sonra akaryakıt istasyonundan benzin alındığı tespit edildi. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde başında takke, yüzünde gözlük olan bir kişiyle yanında bir kadın ve küçük bir kız çocuğu görülen şahsın, hırsızlık ve kasten yaralama olmak üzere 12 ayrı suçtan sabıkası olan Ömer Ö. olduğu belirlendi.