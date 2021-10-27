Konya’da cinayet! Arabası çizildi diye site görevlisini öldürdü

Olay, bugün saat 21.40 sıralarında merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesi Sebil Sokakta bir sitede meydana geldi. Ahmet Ü., oturduğu sitenin bahçesinde bina önüne park ettiği otomobilinin sağ arka kapısında çizikler olduğunu fark etti. Bunun üzerine öfkelenen Ahmet Ü., apartman görevlisi Adem Topbaş'a, "Otomobili çizmişler. Neden bakmıyorsun da çizdirdin?" diye tepki gösterdi.