Otomobili düz kontak yaparak çaldılar!

Mardin İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, huzurun sağlanmasında başarılı çalışmalarına devam ediyor. Bir çok başarılı operasyonlara imza atan ekipler, Fırat Mahallesi 415 Sokak'ta park halindeki bir otomobilin çalındığı ihbarı üzerine de çalışma başlattı.