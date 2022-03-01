Adana’da vahşet! Ailesi kayıp başvurusunda bulunmuştu... Başından vurulup gömüldüğü ortaya çıktı

Adana'da ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan 29 yaşındaki Rekan Çetindağ'ın kafasına 2, vücuduna 6 kurşun sıkılarak infaz edildikten sonra gömüldüğü ortaya çıktı. Polis, genç adamın cinayetiyle ilgili 6 kişiyi yakaladı.
Tutuklanan 2 katil zanlısının cinayeti Rekan Çetindağ'ın 150 bin lira değerindeki otomobili parçalayarak satmak istemesi yüzünden işlediği ortaya çıktı.
ÖZEL EKİP KURULDU
Vahşi cinayet merkez Sarıçam ilçesine bağlı Karaömerli Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre; 20 Şubat'ta evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen Rekan Çetindağ'ın ailesi polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polis yaptığı araştırmada genç adamın öldürülmüş olabileceği ihtimalini değerlendirerek Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin bünyesinde özel ekip oluşturdu. Polis ilk olarak Çetindağ'ın kayıp olan otomobilini bulmak için Plaka Takip Sistemi'nden (PTS) aracın yerini belirlemek için çalışma başlattı.
KAMERALAR GERİYE DÖNÜK İZLENDİ
Kayıp gence ait aracın en son Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde görüldüğü yeri belirleyen polis, aracı terk ve parçalanmış halde buldu. Cinayet dedektifleri, aracın güzergahında bulunan 200'e yakın güvenlik kamerasına ait görüntüleri geriye dönük izleyerek Çetindağ'ın o akşam arkadaşları G.K. ve N. Ç. ile PTT Evleri Mahallesinde buluştuğunu belirledi. Zanlılar yapılan operasyonla gözaltına alınarak emniyete götürülerek ifadesi alındı. Şüpheliler sorgularında Çetindağ'ı gördüklerini ancak gece ilerleyen saatlerde ayrılıp evlerine gittiklerini söyledi.
150 BİN LİRALIK OTOMOBİL İÇİN…
Şüpheliler çelişkili ifadeler vermesi üzerine polis tarafından çapraz sorguya alınan zanlılardan N.Ç., cinayeti itiraf etti. N.Ç., G.K. ile Rekan Çetindağ'a ait olan 150 bin lira değerindeki otomobili parçalayarak satmayı planladıklarını belirtti. Bunun için Çetindağ'ı kaçırarak Karaömerli Mahallesi'nde ormanlık alana götürüp burada tabanca ile iki el kafasına 6 elde vücuduna ateş ederek öldürdüğünü daha sonrada arkadaşı G.K. ile gömdüğünü söylediği öne sürüldü. N.Ç. polise cesedi gömdükleri yeri gösterdi.
GÖMÜLDÜĞÜ YERDEN ÇIKARILDI
Polis şüphelilerin tarif ettiği yere giderek cesedi gömüldüğü yerden çıkardı. Rekan Çetindağ'a ait ceset otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan katil zanlıları otomobili parçalara ayırıp satmak üzere iletişime geçtikleri 4 kişi daha olayla ilgili gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen G.K. ile N.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.