Adana’da vahşet! Ailesi kayıp başvurusunda bulunmuştu... Başından vurulup gömüldüğü ortaya çıktı

150 BİN LİRALIK OTOMOBİL İÇİN…

Şüpheliler çelişkili ifadeler vermesi üzerine polis tarafından çapraz sorguya alınan zanlılardan N.Ç., cinayeti itiraf etti. N.Ç., G.K. ile Rekan Çetindağ'a ait olan 150 bin lira değerindeki otomobili parçalayarak satmayı planladıklarını belirtti. Bunun için Çetindağ'ı kaçırarak Karaömerli Mahallesi'nde ormanlık alana götürüp burada tabanca ile iki el kafasına 6 elde vücuduna ateş ederek öldürdüğünü daha sonrada arkadaşı G.K. ile gömdüğünü söylediği öne sürüldü. N.Ç. polise cesedi gömdükleri yeri gösterdi.