Otomobili ile ırmağa uçmuş

Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezinde 28 Mart Çarşamba günü bir marketten alışveriş yaptıktan sonra arkadaşlarına iftar için eve gideceğini söyleyerek aracıyla yola çıkan Hasan Özcan'dan bir daha haber alınamadı.

AİLESİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Ailesi Hasan Özcan eve gelmemesi üzerine emniyete giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri, aracıyla birlikte kaybolan Hasan Özcan için arama çalışması başlattı. Çalışmalar çerçevesinde 5'inci gün Belek Mahallesi Acısu Çayı yakınlarında arama yapan ekipler, lastik izlerinden bir otomobilin çaya uçuştuğunu tespit etti. Vinç yardımı ile çıkarılan otomobilde Özcan'ın cansız bedeni bulundu. Ceset polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayı öğrenen yakınları gözyaşlarına boğuldu.