Otomobili köprü üzerinde kendisi kayıp

Osmangazi köprüsü üzerinde park halinde duran ve kapıları açık halde olan aracı gören diğer sürücüler durumu trafik ekiplerine bildirdi.

Köprünün güvenlik ekipleri ile birlikte olay yerine gelen ekipler, kapıları açık halde ancak sürücüsü olmayan aracı inceledi. İçerisinde Erhan Ersoy adına bir kimlik ve sürücü belgesi bulunan otomobilin sahibi Erhan Ersoy çevredeki aramalara rağmen bulunamadı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, İş adamının intihar edebileceği şüphesi ile denizde de arama çalışmaları başlattı.

Bursalı işadamı 42 yaşındaki Erhan Ersoy'un evli ve çocuk sahibi olduğu, Bursa'da ve İstanbul'da çok sayıda AVM'de fırınları bulunduğu öğrenildi. Polis Erhan Ersoy'un ailesine ulaşıp yakınlarına olayla ilgili bilgi verdi. Ersoy'un haberini alan ailesinin olay yerine gittiği belirtildi.