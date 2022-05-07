Park halindeki aracı ateşe verdiler! Korkunç olay anbean güvenlik kamerasında

Uşak'ın merkeze bağlı Ünalan Mahallesi Kuyulu Sokak'ta meydana gelen olayda Özcan Alhan'a ait otomobil, iki binanın arasındaki otoparkta park halindeyken, kimliği henüz bilinmeyen kişiler tarafından önce taşlarla camları kırıldı ardından da ateşe verildi.
Çevredeki bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için inceleme başlattı.
Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan olayda, şüphelilerin otomobilin camlarını taşla kırması ve yaktıkları karton parçasını otomobilin içerisine koyarak ateşe vermesi yer alıyor.