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Giriş Tarihi: 7.5.2022 11:03 Son Güncelleme: 7.5.2022 11:15

Park halindeki aracı ateşe verdiler! Korkunç olay anbean güvenlik kamerasında

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Park halindeki aracı ateşe verdiler! Korkunç olay anbean güvenlik kamerasında

Park halindeki otomobili kundaklayan kimliği belirsiz kişiler otomobili ateşe verirken çevredeki güvenlik kamerasına böyle yakalandı. Ateşe verilen otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Uşak'ın merkeze bağlı Ünalan Mahallesi Kuyulu Sokak'ta meydana gelen olayda Özcan Alhan'a ait otomobil, iki binanın arasındaki otoparkta park halindeyken, kimliği henüz bilinmeyen kişiler tarafından önce taşlarla camları kırıldı ardından da ateşe verildi.

Çevredeki bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, kısa süreli çalışma sonucunda yangını söndürdü.

Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için inceleme başlattı.

Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan olayda, şüphelilerin otomobilin camlarını taşla kırması ve yaktıkları karton parçasını otomobilin içerisine koyarak ateşe vermesi yer alıyor.

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Park halindeki aracı ateşe verdiler! Korkunç olay anbean güvenlik kamerasında
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