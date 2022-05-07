Park halindeki aracı ateşe verdiler! Korkunç olay anbean güvenlik kamerasında

Uşak'ın merkeze bağlı Ünalan Mahallesi Kuyulu Sokak'ta meydana gelen olayda Özcan Alhan'a ait otomobil, iki binanın arasındaki otoparkta park halindeyken, kimliği henüz bilinmeyen kişiler tarafından önce taşlarla camları kırıldı ardından da ateşe verildi.