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Giriş Tarihi: 27.12.2021 14:16 Son Güncelleme: 27.12.2021 14:49

Otomobilin altında ölü bulundu

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Otomobilin altında ölü bulundu

Balıkesir’de 29 yaşındaki Fatih Uzen isimli genç, bir otomobilin altında hareketsiz halde bulundu. Yapılan kontrollerde şahsın öldüğü anlaşıldı.

Bandırma ilçesi 17 Eylül Mahallesi park halinde bulunan bir otomobilin altında hareketsiz yatan bir kişi olduğunu gören çevredekiler, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Vatandaşlar tarafından yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği gencin hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ölen kişinin Fatih Uzen isminde bir genç olduğunu belirledi. Uzen'in hırsızlık suçundan sabıkalı olduğu ve madde bağımlısı olduğu belirtildi.

4 ay önce cezaevinden çıkan Fatih Uzen'in, sabah saatlerinde ailesi ile tartışarak evden ayrıldığı ve uyumak için otomobilin altına girdiği tahmin ediliyor.

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Otomobilin altında ölü bulundu
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