Otomobilin altında ölü bulundu

Bandırma ilçesi 17 Eylül Mahallesi park halinde bulunan bir otomobilin altında hareketsiz yatan bir kişi olduğunu gören çevredekiler, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Vatandaşlar tarafından yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği gencin hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ölen kişinin Fatih Uzen isminde bir genç olduğunu belirledi. Uzen'in hırsızlık suçundan sabıkalı olduğu ve madde bağımlısı olduğu belirtildi.

4 ay önce cezaevinden çıkan Fatih Uzen'in, sabah saatlerinde ailesi ile tartışarak evden ayrıldığı ve uyumak için otomobilin altına girdiği tahmin ediliyor.