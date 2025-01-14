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Giriş Tarihi: 14.1.2025 20:44 Son Güncelleme: 14.1.2025 21:07

Otomobilin çaptığı genç 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Nevşehir'de aşırı hız nedeniyle savrulan otomobilin çaptığı genç, tedavi gördüğü hastanede 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

FULDA SARIYER
Otomobilin çaptığı genç 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Raşit Bey Mahallesi Akın Sokak üzerinde 11 Ocak'ta meydana gelen kazada, İrfan Selman K. idaresindeki Audi marka araç, sürücüsünün aşırı hızlı seyretmesinden dolayı kontrolden çıkarak önce yolda yürüyen Tuğrul Arda Teryaki'ye (17) ve Ekrem Korkutmaz'a çaptı. Savrulan otomobil ardından yol üstünde park halinde bulunan araçlara çarparak durabildi.

Kazada ağır yaralanan Tuğrul Arda Teryaki tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü İrfan Selman K. de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Otomobilin çaptığı genç 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
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