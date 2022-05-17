Haberler Yaşam Haberleri Otomobilin çarptığı 16 yaşındaki Batuhan hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 17.5.2022 08:23 Son Güncelleme: 17.5.2022 09:27

Otomobilin çarptığı 16 yaşındaki Batuhan hayatını kaybetti

DHA
Otomobilin çarptığı 16 yaşındaki Batuhan hayatını kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kara yolunun karşısına bisikletle geçmeye çalışan 16 yaşındaki Batuhan Demirel, otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Çarpma nedeniyle bisiklet parçalara ayrılıp, asfalta dağılırken, kaçan otomobilin sürücüsü de aranıyor. Kaza anı da bir araç kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Asmalıevler Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Kullandığı bisikletle kara yolunun karşısına geçmeye çalışan Batuhan Demirel'e, sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 AHS 903 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Demirel, metrelerce havaya uçarak yere düştü. Bisikleti ise çarpmanın etkisiyle parçalanarak asfalta dağıldı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan acil sağlık ekibi, ağır yaralanan Demirel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde polis ekiplerinin inceleme yapmasının ardından hayatını kaybeden Demirel'in cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, kaçan otomobilin sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. Kazaya şahit olan motosikletli kurye İbrahim Özlen, bisikletli Demirel'in kara yolunun karşısına geçmeye çalıştığı anda otomobilin çarptığını, ardından sürücünün durmak yerine olay yerinden kaçtığını söyledi.

Kaza anı ise kara yolunda başka bir otomobilin kamerası tarafından kaydedildi. Kamera kaydında Batuhan Demirel'in bisikletiyle kara yolunun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpması ve takla atarak yere düşmesi yer alıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

İsveç'in başkenti Stockholm'de, PKK terör örgütüne ait paçavralar asıldı
Böyle kalabalık az gördüm
Ümit Kocasakal, Kılıçdaroğlu ile Kaftancıoğlu’nu yerden yere vurdu: Kaftancıoğlu’ndan kahraman çıkmaz!”
32 yaşında ama 70 görünüyor! Hayatı kabusa döndü: Tüm dişlerini kaybetti
Kılıçdaroğlu'nun 'Atatürk Havalimanı' çelişkisi: 2018'de 'Millet bahçesi bizim projemiz' demişti
SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den konut fiyatları açıklaması: 65 bin kişiyi tespit ettik...
Başkan Erdoğan basın toplantısında dikkat çekti! Türkiye-Cezayir ilişkileri bakın ta nereye dayanıyor
Son dakika: NATO'dan Türkiye açıklaması!
Yangınlara karşı daha hazırlıklıyız: 22 uçak, 80 helikopter 1350 arazöz, 692 iş makinesi
‘Babasını neden öldürdüklerini Esila’ya anlatsınlar’! Esilla, babasını çalışmaya gitti sanıyor!
ARKADAŞINA GÖNDER
Otomobilin çarptığı 16 yaşındaki Batuhan hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA