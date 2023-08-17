Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaşam mücadelesini kaybetti

Kastamonu'da Candaroğulları Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde 15 Ağustos'ta meydana gelen olayda, Ozan B.T. (24) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce istinat duvarına ardından ise kaldırımda bisiklet süren Yağız E.A.(15) ile İsmail Balcıoğlu'na (18) çarptı.

Yaralı iki bisiklet sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan İsmail Balcıoğlu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşam mücadelesini kaybetti. Aynı kazada yaralanan Yağız E.A.'nın tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Kazaya sebebiyet verdiği gerekçesiyle otomobil sürücüsü Ozan B.T., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.