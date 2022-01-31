Otomobilin çarptığı genç kadın 26 günlük yaşam savaşını kaybetti

Kaza, 3 Ocak'ta Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Çalıştığı iş yerinden çıkan 26 yaşındaki Seher Işık yoldan karşıya geçmek istedi. Karşı tarafa geçtiği esnada alkollü olduğu iddia edilen bir araç sürücüsü Işık'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan genç kadın yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri genç kadını, yaptıkları ilk müdahale sonrası Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastaneye geldiğinde kafasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Işık tedaviye alındı. 26 günlük tedavisi yoğun bakımda devam ederken, Işık'tan acı haber geldi. Genç kadın, verdiği yaşam mücadelesini yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybetti.