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Giriş Tarihi: 16.11.2024 22:05 Son Güncelleme: 17.11.2024 00:52

Otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

Nevşehir’de iş çıkışı evine giderken otomobilin çaptığı genç kız hayatını kaybetti.

FULDA SARIYER
Otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

Nevşehir-Niğde karayolu Güvercinlik köyü yakınlarında, kaza akşam saatlerinde meydana geldi.

Aleyna Özçelik (24), iş çıkışı köyüne gitmek için dolmuşa bindi. Köyünün karşısında dolmuştan inen Özçelik yolun karşısına geçmek istedi. Niğde istikametinden Nevşehir istikametine gitmekte olan Erhan K. idaresindeki otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan genç kıza çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kızın cansız bedeni olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, sürücü Erhan K. gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti
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