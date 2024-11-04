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Giriş Tarihi: 4.11.2024

Otomobilin çarptığı genç kız öldü

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Otomobilin çarptığı genç kız öldü
İstanbul Kartal'da geçtiğimiz gün akşam saatlerinde yolun karşısına geçmek isteyen 19 yaşındaki Sanem Ada, A.E.T'nin idaresindeki otomobilin çarpması yola savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin olay yerindeki çalışmasının ardından Sanem Ada'nın cansız bedeni morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan kaza anı, kırmızı ışıkta bekleyen bir aracın, araç içi kamerasına yansıdı.
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Otomobilin çarptığı genç kız öldü
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