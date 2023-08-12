Otomobilin çarptığı minik Aslı, hayatını kaybetti

Esenyurt'ta Mehterçeşme Mahallesi'nde dün saat 16.00 sıralarında yaşanan olayda sokakta yolun karşısına geçmek isteyen Aslı Mines'e, sürücüsünün kimliği henüz belli olmayan bir otomobil çarptı. Ardından otomobil, çarpmanın şiddetiyle yere kapaklanan Aslı'nın üzerinden geçip sürükledi. Bu sırada, kontrolünü kaybeden sürücü sokakta bulunan bir iş yerine daldı. Kazayı görenler ağır yaralanan küçük kızı kucaklayıp çevredeki bir hastaneye kaldırdı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobiliyle iş yerine dalan sürücü ise ambulansla hastaneye sevk edildi.

Meydana gelen kazada ağır yaralanan kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan, kaza anı sokakta bulunan bir marketin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, küçük kızın sokakta bekleyen bir taksinin arkasından yola koştuğu ve otomobilin küçük kıza çarpma anı görülüyor.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemeleri sürüyor.