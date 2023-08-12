Haberler Yaşam Haberleri Otomobilin çarptığı minik Aslı, hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 12.8.2023 12:47 Son Güncelleme: 12.8.2023 13:30

Otomobilin çarptığı minik Aslı, hayatını kaybetti

Esenyurt'ta otomobil, yolun karşı tarafına geçmek isteyen Aslı Mines'e çarpıp altına aldı. Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan talihsiz kız çocuğu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Otomobilin çarptığı minik Aslı, hayatını kaybetti

Esenyurt'ta Mehterçeşme Mahallesi'nde dün saat 16.00 sıralarında yaşanan olayda sokakta yolun karşısına geçmek isteyen Aslı Mines'e, sürücüsünün kimliği henüz belli olmayan bir otomobil çarptı. Ardından otomobil, çarpmanın şiddetiyle yere kapaklanan Aslı'nın üzerinden geçip sürükledi. Bu sırada, kontrolünü kaybeden sürücü sokakta bulunan bir iş yerine daldı. Kazayı görenler ağır yaralanan küçük kızı kucaklayıp çevredeki bir hastaneye kaldırdı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobiliyle iş yerine dalan sürücü ise ambulansla hastaneye sevk edildi.

Meydana gelen kazada ağır yaralanan kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan, kaza anı sokakta bulunan bir marketin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, küçük kızın sokakta bekleyen bir taksinin arkasından yola koştuğu ve otomobilin küçük kıza çarpma anı görülüyor.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemeleri sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bakan Uraloğlu "Süper Hızlı Tren" projesini duyurdu: Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya inecek
FETÖ elebaşı Gülen’in ‘ölüm’ korkusu
Danimarka'da alçak provokasyon! Müslümanları ve Kur'an-ı Kerim'i hedef aldılar
FETÖ’nün ekmeğine yağ sürmeyin
TEI Genel Müdürü Akşit A Haber'de açıkladı: Son 9 yılda 11 milli motor ürettik
Son dakika: Trabzonspor sezona Antalyaspor galibiyetiyle başladı!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Erdoğan Siyaset Okulu
Kirada tavan fiyat uygulaması
KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR
ARKADAŞINA GÖNDER
Otomobilin çarptığı minik Aslı, hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA