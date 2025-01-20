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Giriş Tarihi: 20.1.2025 14:31 Son Güncelleme: 20.1.2025 14:33

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü  hayatını kaybetti

İstanbul Esenler’de direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsünün çarptığı motosikletli sürücü Soner Savran (35) hayatını kaybetti.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü  hayatını kaybetti

Feci kaza, saat 09.45 sıralarında 15 Temmuz Mahallesi Metris - Esenler Bağlantı Yolu Atışalanı sapağında meydana geldi. Seyir halindeki otomobil sürücüsü Ahmet Nurullah A. direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Soner Savran idaresindeki motosiklete çarptı. Motosikletle birlikte savrulan sürücü bariyerlere çarptıktan sonra sürüklendi. Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin Soner Savran'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Savran'ın cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kazanın yaşandığı yere gelen Soner Savran'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili otomobil sürücüsünün ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü  hayatını kaybetti
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