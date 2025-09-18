Haberler Yaşam Haberleri Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 18.9.2025 14:33 Son Güncelleme: 18.9.2025 14:37

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Mardin’in Nusaybin ilçesinde 6 gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Mikail Yıldız (33), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, 13 Eylül akşam saatlerinde Nusaybin Çağ Çağ Caddesi üzerindeki Misak-i Milli Ortaokulu mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil Mikail Yıldız'ın kullandığı motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye Sağlık ve Trafik ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Yıldız, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikesi nedeniyle Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesine sevk edilen Yıldız, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Öte yanda, Yıldız'ın bir pide ekmek fırınında usta olarak çalıştığı öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz